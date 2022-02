Il ricco programma del weekend di Premier League su Sky Sport si impreziosisce con un sesto match che sarà trasmesso in diretta sabato alle 16, in contemporanea con Manchester United-Watford. Fari puntati sul Brentford, club che ha ingaggiato Christian Eriksen dopo la risoluzione del suo contratto con l'Inter in seguito ai problemi cardiaci che non gli consentivano di giocare in Serie A. Il Brentford in questa 27^ giornata di Premier League ospiterà il Newcastle e in campo rivedremo il centrocampista danese: nella conferenza stampa della vigilia infatti il suo allenatore, Thomas Frank, ha confermato che Christian sarà convocato e giocherà. Potrete seguire il match a partire dalle 16 su Sky Sport Action, con la telecronaca di Andrea Marinozzi.