Roman Abramovich cede la gestione del Chelsea

Roman Abramovich fa un passo indietro. Il magnate russo ha deciso di cedere la gestione del Chelsea alla Fondazione del club. Lo ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale: "Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea FC, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro e allo stesso tempo svolgere anche un ruolo positivo nelle nostre comunità. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi affido la gestione e la cura del Chelsea agli amministratori della Fondazione di beneficenza del club. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi della società, dei giocatori, dello staff e dei tifosi".



La scelta di Abramovich arriva pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Negli ultimi giorni, infatti, il deputato laburista Chris Bryant aveva chiesto alla Camera il sequestro dei beni del miliardario proprietario dei Blues e se fosse il caso che continuasse ad essere patron del club e autorizzato a restare nel Regno Unito per via dei suoi legami con Putin. Il russo lascia la gestione del club inglese alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Liverpool.