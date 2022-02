L'invasione in Ucraina da parte della Russia ha scosso il mondo intero e, inevitabilmente, in particolare i cittadini ucraini, compresi coloro che risiedono all'estero preoccupati per i loro connazionali. Tra questi ci sono tanti calciatori che, in questi giorni, non hanno smesso di lanciare messaggi contro la guerra. Oggi, in occasione di Everton-Manchester City, due di loro si sono incontrati sul campo e si sono lasciati andare a un abbraccio emozionante e carico di speranze affinché tutto questo finisca presto: si tratta di Oleksandr Zinchenko e Vitaliy Mykolenko, avversari nei 90 minuti ma oggi più uniti che mai per affrontare e superare le paure. Ma è stato tutto Goodison Park, tra compagni di squadra e tifosi, a riservare un omaggio e la propria vicinanza al popolo ucraino. All'ingresso in campo i giocatori del City sono usciti dal tunnel con una maglia per l'Ucraina e la scritta 'No War', quelli dell'Everton si sono presentati sul terreno di gioco avvolti dalle bandiere gialloblù. Poi si è unito il pubblico che ha esposto uno striscione e applaudito per vari minuti: un momento così commovente che Zinchenko non è riuscito a trattenere le lacrime.