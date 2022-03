Fa Cup: fuori il Tottenham, avanza il City

Continua il periodo poco felice per il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs sono stati eliminati in FA Cup dal Middlesbrough, club di Championship. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari, il Boro è riuscito a passare il turno grazie al gol al 107° minuto di Josh Coburn, classe 2002 e prodotto del vivaio del club. Non ha avuto problemi, invece, il Manchester City. La squadra di Guardiola si è assicurata il passaggio ai quarti di finale vincendo per 2-0 sul campo del Peterborough. Dopo il primo tempo concluso a reti bianche, il City è riuscito a sbloccare l'incontro con le reti di Mahrez e Grealish. È stata una gara particolare per il nazionale ucraino Zinchenko, omaggiato da Fernandinho della fascia da capitano. Sorride, infine, Crystal Palace, che ha battuto per 2-1 lo Stoke City: a segno Kouyate e Riedewald.