Dopo la comunicazione di Roman Abramovich di aver ceduto la gestione del Chelsea alla sua fondazione, i blues potrebbero cambiare proprietario. Hansjoerg Wyss, miliardario svizzero, ha confermato la possibilità di acquistare il Chelsea in un'intervista rilasciata a Blick, quotidiano svizzero: "Insieme ad altre persone, martedì ho ricevuto un'offerta d'acquisto del Chelsea da Roman Abramovich. Roman è tra i più stretti consiglieri e amici di Putin. Come tutti gli altri oligarchi, è in preda al panico e sta attualmente cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra. Vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea". Poi, Wyss ha chiarito la sua posizione in merito alla possibilità di acquistare il club: "Quello che è certo è che se dovessi acquistare il Chelsea, non lo farò da solo. Nel caso, sarà con un consorzio composto da sei a sette investitori". Si spiega: "Abramovich sta chiedendo troppo in questo momento. Il Chelsea gli deve due miliardi di sterline, ma il club non ha soldi. Questo significa che chi acquista il Chelsea dovrà risarcirlo. Comunque: a oggi non sappiamo ancora il prezzo esatto di vendita. Devo considerare attentamente le condizioni".