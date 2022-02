Abramovich coinvolto nei negoziati Ucraina-Russia

L'oligarca russo e storico proprietario del Chelsea Roman Abramovich coinvolto nei negoziati tra Ucraina e Russia, attualmente in corso. La conferma dal suo portavoce: "Abramovich è stato contattato dalla parte ucraina per il supporto nel raggiungimento di una risoluzione pacifica e si sta attivando in questa direzione"

Roman Abramovich, oligarca russo e storico proprietario del Chelsea, sta tentando di svolgere un ruolo per aiutare i negoziati fra Russia e Ucraina e favorire la pace. Lo ha confermato un suo portavoce, precisando che è stata "la parte ucraina a contattarlo per dare sostegno alla ricerca di una soluzione pacifica" e che lui "ci sta provando fin da quel momento". "Tenuto conto di ciò che c'è in gioco, vi chiediamo di comprendere la nostra scelta di non aver voluto commentare la situazione in sé, né il suo coinvolgimento", ha aggiunto il portavoce.