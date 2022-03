FA Cup, Chelsea ai quarti: decide Lukaku

Nel giorno in cui Roman Abramovich ha comunicato l'intenzione di vendere il Chelsea, la sua squadra soffre tremendamente contro il Luton Town, squadra al sesto posto nella Championship inglese, ma alla fine riesce a strappare la qualificazione ai quarti di finale di FA Cup. Gara difficile per i Blues, sotto per gran parte del match. Il Luton passa in vantaggio dopo appena 2 minuti, con una rete di Burke. Al 27' ci pensa Saul Niguez a riportare la gara in parità, risultato che però dura appena 13 minuti. Al 40', infatti, il Chelsea va di nuovo sotto, subendo il gol di Cornick. Il Luton difende il 2-1 per gran parte del secondo tempo, nonostante i ripetuti attacchi della squadra di Tuchel. I Blues riescono ad acciuffare il pareggio solo al 68', quando Werner trasforma un assist di Loftus-Cheek. Il tedesco è decisivo anche 10 minuti dopo, quando serve a Romelu Lukaku l'occasione per un semplice tap-in. Si sblocca il belga, che non segnava dal Mondiale per club. In quella competizione due reti importanti, una in semifinale contro l'Al-Hilal e una in finale contro il Palmeiras. Nelle competizioni nazionali, invece, il gol mancava dall'8 gennaio, dalla gara di FA Cup contro il Chesterfield. In Premier League, invece, non segna addirittura dal 29 dicembre scorso. Questa volta, però, Lukaku ha giocato titolare e ha segnato la rete che ha permesso ai Blues di qualificarsi ai quarti di FA Cup.