Il patron russo ha deciso ufficialmente di mettere in vendita il club: "Soluzione migliore in questo momento, ma scelta difficilissima". I ricavi netti della cessione della società saranno devoluti alle vittime della guerra in Ucraina GUERRA IN UCRAINA: LA DIRETTA Condividi

Roman Abramovich ha messo in vendita il Chelsea. L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale del club inglese che riporta le parole del patron russo, coinvolto nei giorni scorsi – su invito dell’Ucraina – nei negoziati con la Russia per cercare di arrivare a una soluzione per mettere fine alla guerra ancora in corso. "Vorrei affrontare le speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla mia proprietà del Chelsea FC. Come ho affermato prima, ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del Club. Nella situazione attuale, quindi, ho preso la decisione di vendere il Club, poiché ritengo che ciò sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner del Club", le parole dello stesso Abramovich.

"Proventi cessione Chelsea a vittime della guerra" approfondimento Abramovich coinvolto nei negoziati Ucraina-Russia Abramovich, inoltre, ha annunciato che i proventi netti della vendita del club saranno donati – attraverso una fondazione benefica che verrà appositamente creata – alla vittime della guerra in Ucraina. "La vendita del Club non sarà accelerata ma seguirà il giusto processo. Non chiederò alcun prestito da rimborsare. Per me non si tratta mai di affari né di soldi, ma di pura passione per il gioco e per il Club. Inoltre, ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita. La fondazione sarà a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina. Ciò include la fornitura di fondi essenziali per i bisogni urgenti e immediati delle vittime, nonché il sostegno al lavoro di recupero a lungo termine", si legge nella nota.