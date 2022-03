I venti capitani delle squadre di Premier League scenderanno in campo nel weekend con al braccio una fascia con i colori della bandiera ucraina. È questo il gesto di vicinanza e solidarietà che la Premier League ha deciso di adottare per ribadire il sostegno alla popolazione ucraina, schierandosi contro la guerra in atto ormai da giorni. "I nostri club rifiutano le azioni adottate dalla Russia e mostreranno sostegno al popolo ucraino in tutte le partite di questo fine settimana. Chiediamo la pace e i nostri pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti. Una dimostrazione di solidarietà per l'Ucraina sarà visibile in tutte le partite di Premier League da sabato 5 a lunedì 7 marzo e si aggiungerà alle diverse manifestazioni di sostegno già mostrare dai singoli club", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Premier League.