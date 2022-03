Il difensore ucraino del Manchester City racconta il suo dolore in un'intervista con la BBC: "Anche quando guido la macchina dal campo di allenamento a casa, non riesco a non piangere all'improvviso. Immagino il luogo in cui sono nato, sono cresciuto e adesso vedo solo un terreno vuoto. Ho saputo dell'inizio dell'invasione da una telefonata di mia moglie" EVERTON-CITY, OMAGGIO ALL'UCRAINA: LE LACRIME DI ZINCHENKO Condividi

"Sto solo piangendo: anche quando guido la macchina dal campo di allenamento a casa, non riesco a non piangere all'improvviso. Ho tutto nella mia testa. Immagino il luogo in cui sono nato, sono cresciuto e adesso vedo solo un terreno vuoto". Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro ucraino del Manchester City, racconta nel corso di un'intervista con la BBC il suo dolore per la guerra nel suo Paese. "Se non fosse stato per mia figlia, la mia famiglia, sarei lì - ammette - sono così orgoglioso di essere ucraino e lo sarò per sempre per il resto della mia vita. Conosco le persone, la mentalità della mia gente del mio paese, preferiscono morire e moriranno. Ma non si arrenderanno mai".

"Informato di invasione da una telefonata di mia moglie" leggi anche Zelensky: "Il mondo non deve guardare, ma aiutare" Zinchenko ripercorre le ore in cui ha appreso dell'inizio dell'invasione russa: "Era più o meno mezzanotte qui in Gran Bretagna quando mia moglie mi ha svegliato telefonandomi - ricorda - piangeva, era scioccata, mi ha mostrato i video, le foto, tutto quello che stava succedendo in quel momento in Ucraina. Forse la sensazione più vicina che ho provato è simile a quando qualcuno della tua famiglia o dei tuoi affetti sta morendo. Quella sensazione di sentirti così male dentro, ma tutto questo è ancora molto peggio".

"Grato per il sostegno ricevuto in Inghilterra" leggi anche Guardiola: "Guerra, il fallimento dei politici" Il difensore del Manchester City spiega anche di essere stato sorpreso dal sostegno ricevuto dai tifosi, dalle persone incontrato per strada e anche dalle donazioni del pubblico britannico. "Sono grato a tutte le persone per il supporto che sto ricevendo qui - spiega - lo apprezzo. Ricevo molti messaggi da molti ragazzi in Ucraina e mi chiedono dei video di supporto dal Regno Unito. Le persone guardano la tv, le persone stanno ancora guardando il calcio e possono vedere tutte queste cose, e immagino di poter essere d'aiuto per loro: è come se le persone che stanno sostenendo l'Ucraina, stanno cercando di spingerle a non arrendersi".