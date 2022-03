Tutto facile per Chelsea e Aston Villa che schiantano rispettivamente Burnley e Southampton. Il Brentford di Eriksen cala il tris a Norwich, successo del Palace in casa dei Wolves. Inizia male l'avventura di Marsch al Leeds, ko a Leicester. Newcastle batte Brighton. Ora Liverpool-West Ham in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K