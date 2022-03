Christian Eriksen non ha perso il furore agonistico nonostante otto mesi lontano dai campi di calcio. Il trequartista danese è finalmente tornato titolare a 266 giorni dal malore accusato in Danimarca-Finlandia ad Euro 2020: lo ha fatto sabato 5 marzo con il suo Brentford nella delicata partita di Premier League contro il Norwich e ha dimostrato carattere. Un curioso episodio, poco prima dell’intervallo, ha coinvolto proprio Eriksen e il terzino avversario Brandon Williams. I due sono stati protagonisti di un acceso corpo a corpo, con l’ex Inter che ha quasi “placcato” il classe 2000 del Norwich. Quest’ultimo è caduto per terra trascinando il centrocampista con sé. Una volta resosi conto che stava per scagliarsi contro Eriksen, Williams si è calmato, gli ha sorriso e poi lo ha abbracciato come se si trattasse un vecchio amico.