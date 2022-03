Il centrocampista danese, una settimana dopo il suo rientro in campo in un match ufficiale, ha disputato questo sabato pomeriggio una partita dal primo all'ultimo minuto. Non partiva titolare in una gara dallo scorso 2 giugno, dieci giorni prima del malore a Euro 2020. E il suo Brentford ha vinto: 3-1 sul campo del Norwich: le 'bees' non vincevano in Premier da due mesi (in trasferta da cinque)

Sono passati 266 giorni dall'ultima volta in cui Christian Eriksen aveva iniziato una partita ufficiale da titolare. Quel 12 giugno è lontano, ma rimane ben impresso nella mente di tutti. Sembra passata una vita e per certi versi così è. Christian Eriksen questo sabato pomeriggio è tornato a giocare titolare un match ufficiale. Con la maglia del Brentford, sette giorni dopo il suo nuovo esordio. Sembra passata una vita, dicevamo. La stessa vita che per Chris è ricominciata dopo quei cinque minuti in cui era "morto", come lui stesso ha detto più volte. Ma ora basta. È passato. E il presente sorride. Come la sua faccia. Come il pallone quando lo tocca. E come il Brentford. Che non vinceva un match in Premier League da 2 gennaio scorso. Oggi 3-1 sul campo del Norwich. Tre punti che in trasferta in Premier League non arrivavano da cinque mesi (3 ottobre, 2-1 sul campo del West Ham) e che oggi danno ossigeno per la rincorsa alla salvezza. Con Eriksen in campo, dal primo minuto e fino all'ultimo. È un sabato pomeriggio davvero dal sapore speciale.