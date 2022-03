Secondo Sky Sports, i due imprenditori hanno presentato un'offerta congiunta per l'acquisto del club londinese, messo in vendita da Abramovich. Il Financial Times: "In corsa anche Josh Harris, proprietario dei Philadelphia 76ers"

Comincia a muoversi qualcosa in chiave cessione del Chelsea . Secondo quanto riportato da Sky Sports, è arrivata una prima offerta per l'acquisto dei Blues. A presentarla l'imprenditore americano Todd Boehly e l'uomo d'affari svizzero Hansjorg Wyss . Boehly, che detiene una quota di minoranza della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers , aveva provato ad acquistare il Chelsea già nel 2019. All'epoca, però, Abramovich rifiutò un'offerta da 2,2 miliardi di sterline. Adesso il businessman americano ci riprova con Wyss , filantropo attivo nel campo della protezione ambientale e della scienza, con un patrimonio personale da 5,1 miliardi di dollari secondo Forbes.

Financial Times: "In corsa anche Josh Harris"

Tra gli imprenditori interessati al Chelsea non solo Boehly e Wyss. Anche Josh Harris, miliardario statunitense e co-fondatore della Apollo Management, starebbe valutando la situazione. A riportare la notizia è il Financial Times. Harris possiede un portafoglio di partecipazioni sportive attraverso la Harris Blitzer Sports&Entertainment, fondata nel 2017 insieme a David Blitzer. Il miliardario americano è proprietario dei Philadelphia 76ers in NBA e possiede una quota di minoranza del Crystal Palace. Secondo il quotidiano britannico, Abramovich preferirebbe un acquirente con sede in Europa o un miliardario statunitense piuttosto che persone collegate a uno stato sovrano, come nel caso del Newcastle.