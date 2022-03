Attraverso un comunicato ufficiale la Premier League ha annunciato la squalifica di Roman Abramovich. Il Chelsea potrà in ogni caso portare a termine la stagione sportiva e il governo britannico apre alla concessione di una deroga per la vendita del club

Roman Abramovich non è più il presidente del Chelsea . Attraverso un comunicato ufficiale, la Premier League ha annunciato la squalifica del milionario russo, al quale il governo britannico aveva già congelato tutti i beni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina . Il board della Premier League si è dunque riunito e ha assunto questa decisione. In ogni caso, il Chelsea potrà continuare ad allenarsi e a giocare grazie a una deroga .

La misura è stata resa nota dalla Premier League attraverso questo comunicato ufficiale: "A seguito dell'imposizione di sanzioni da parte del governo del Regno Unito, il consiglio della Premier League ha squalificato Roman Abramovich dalla carica di direttore del Chelsea Football Club . La decisione del Cda non incide sulla capacità del club di allenarsi e giocare le sue partite, come previsto dai termini di una licenza rilasciata dal Governo che scade il 31 maggio 2022".

Governo britannico: "Si valuta licenza per garantire la vendita del Chelsea"

CHELSEA

Un portavoce del governo britannico ha inoltre ribadito l'apertura a concedere una deroga alle restrizioni per consentire la vendita del club: "Il governo è aperto alla vendita del club e valuterà la richiesta di una licenza per permettere la vendita. Vogliamo però chiarire che tale licenza non consentirebbe in alcun modo a Roman Abramovich di trarre beneficio dalla vendita del club".