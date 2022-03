Premier League, calendario e orari dei recuperi

Non solo coppe europee nell’infrasettimanale, ma si scenderà in campo anche in Premier League. Si giocheranno tre partite precedentemente posticipate. Oggi si sfideranno Brighton-Tottenham – rinviata a dicembre per casi Covid tra gli Spurs – ed Arsenal-Liverpool, posticipata a febbraio per la finale di EFL Cup vinta dagli uomini di Klopp contro il Chelsea ai rigori. Domani sarà invece il turno di Everton-Newcastle, rinviata il 30 dicembre sempre a causa di positività al Covid nel Newcastle. Le partite saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su NOW.