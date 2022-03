Tottenham-West Ham, derby con vista sull’Europa

Mentre si deve ancora concludere la 29ma giornata, stasera alle 20.45 si gioca Everton-Newcastle, la Premier è già pronta a mettere in scena un 30mo turno dimezzato, perché nel weekend si disputeranno parallelamente anche i quarti di finale di FA Cup. Dunque non saranno in campo le due rivali per il titolo, il Manchester United, primo con 70 punti, e il Liverpool, che mercoledì sera, battendo a Londra l’Arsenal, si è ulteriormente avvicinato alla capolista, dalla quale adesso dista una sola lunghezza. Se la corsa per il titolo si è definitivamente riaperta, annunciando così un funale di stagione dalle mille emozioni, prosegue quella per conquistare un posto in Europa, possibilmente in Champions League, obiettivo comune di Tottenham e West Ham, e non solo, che domenica daranno vita ad un atteso derby di Londra. A giocare in casa saranno gli uomini di Antonio Conte, settimi con 48 punti in classifica e una partita da recuperare. Stessi punti per gli “Hammers” che, però, occupano la sesta posizione, grazie a una migliore differenza reti. All’Europa, e alla Champions in particolare, ci pensa anche l’Arsenal che, nonostante la sconfitta di ieri sera per mano del Liverpool, proverà a riprendere il cammino europeo sabato alle 13.30, quando sarà ospite a Birmingham dell’Aston Villa. In classifica, “Gunners” al quarto posto con 51 punti e due partite in meno, “Villans” al nono a quota 36, con un incontro da recuperare.