Manchester City e Liverpool, sfida in semifinale

Turno di pausa in Premier League per i quarti di finale di Fa Cup. Sabato pomeriggio il Chelsea ha eliminato il Middlesbrough grazie alle reti di Lukaku e Ziyech, mentre domenica si è concluso il tabellone con le restanti tre gare. In semifinale, i Blues sfideranno il Crystal Palace di Patrice Vieira, che ha eliminato l'Everton di Lampard. Due reti per tempo e quattro a zero finale. Al St's Stadium, invece, il Manchester City di Pep Guardiola ha ottenuto l'accesso in semifinale, imponendosi per quattro reti ad uno. A segno Sterling, De Bruyne su rigore, Phil Foden e Mahrez. In semifinale il City sfiderà il Liverpool, a cui è bastato un gol di Diogo Jota per eliminare il Nottingham Forrest.

Crystal Palace-Everton 4-0 25' Guehi, 41' Mateta, 79' Zaha,87' Hughes Crystal Palace (4-3-3): Butland; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Kouyate (83' Hughes), Eze (71' Milivojevic); Olise (83' Benteke), Mateta (71' Edouard), Zaha. All: Vieira. Everton (3-4-3): Pickford; Holgate, Keane, Godfrey; Kenny (46' Calvert-Lewin), Doucoure, Gomes, Coleman (73' Iwobi); Gordon, Richarlison, Towsend (17' Gray). All: Lampard. Gara a senso unico al Selhurst Park di Londra, nella quale i padroni di casa si impongono per quattro reti a zero. Nei primi minuti di gara, però, è l'Everton a partire meglio. La gara si sblocca al 25': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Marc Guehi segna da pochi passi la rete del vantaggio del Crystal Palace. Al 33' Zaha va vicino al raddoppio, senza riuscirci. Al 41', è proprio l'esterno ivoriano a servire l'assist vincente e Mateta per la rete del doppio vantaggio. Nella ripresa c'è qualche segnale di risveglio da parte della squadra di Frank Lampard, senza però risultare particolarmente pericolosi dalle parti dell'estremo difensore Butland. Al 79', è Wilfried Zaha a chiudere la gara con la terza rete per i padroni di casa. Al 87', infine, Will Hughes segna la rete del definitivo 4-0.

Southampton-Manchester City 1-4 approfondimento Premier, solo pari per il City, Liverpool è a -4 12' Sterling (M), 47' aut. Laporte (M), 62' rig. De Bruyne (M), 75' Foden (M), 78' Mahrez (M) Southampton (4-4-2): Forster; Livramento, Stephens, Salisu, Walker-Peters; Armstrong (83' Djenepo), Romeu (88' Smallbone), Ward-Prowse, Elyounoussi (88' Diallo); Long (63' Broja), Armstrong (63' Adams). All:Hasenhuttl. Manchester City (4-3-3): Steffen; Cancelo (82' Zinchenko), Laporte (83' Ake), Stones, Walker; Gundogan, Rodri (83' Fernandinho), De Bruyne; Grealish (63' Foden), Gabriel Jesus (63' Mahrez), Sterling. All: Guardiola. Tutto facile per il Manchester City di Pep Guardiola. Al St. Mary's Stadium i Citizens si impongono 1-4. La sbloccano subito gli ospiti, al 12' grazie alla rete di Sterling. Al 27' è Gundogan ad andare vicino al raddoppio, ma la palla termina sul palo. Al 45+2', tuttavia, il Southampton trova il pareggio: Laporte devia nella propria porta e si va all'intervallo sul punteggio di 1-1. L'episodio chiave della gara al minuto 61: rigore per il Manchester City e De Bruyne realizza la rete del vantaggio dei Citizens. Al 75', Phil Foden, subentrato a Grealish, fissa il punteggio sull'1-3. La chiude Mahrez tre minuti più tardi.