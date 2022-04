Christian Eriksen è tornato al gol anche in Premier League, dopo aver segnato due volte con la maglia della nazionale danese. Sua la seconda rete nel successo 4-1 del Brentford a Stamford Bridge contro il Chelsea. L'ultimo gol con una squadra di club lo scorso maggio in Inter-Udinese, l'ultimo in Inghilterra invece con la maglia del Tottenham contro il Norwich nel dicembre 2019

PREMIER, RISULTATI E HIGHLIGHTS