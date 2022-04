Continua il duello in testa alla Premier League tra Manchester City e Liverpool, che hanno sconfitto rispettivamente Burnley e Watford. La squadra di Guardiola conserva così 1 punto di vantaggio su quella di Klopp. Il Chelsea crolla in casa con il Brentford, con il ritorno al gol di Eriksen anche in campionato. Il Wolverhampton batte l'Aston Villa. Pari Brighton-Norwich e Leeds-Southampton

