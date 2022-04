Palace ko, Chelsea in finale: sfiderà il Liverpool

Il Chelsea stacca il biglietto per la finale di FA Cup dopo aver battuto per 2-0 il Crystal Palace di coach Vieira. Decisivi i gol di Loftus-Cheek e Mount, entrambi nel secondo tempo: blues in finale, sfideranno il Liverpool che sabato ha eliminato il City di Guardiola

La cronaca dell'incontro

Il primo tempo regala poche emozioni, con le due squadre che fanno fatica a trovare i varchi giusti per far male agli avversari. L'occasione più ghiotta dei primi quarantacinque minuti comunque è per il Crystal Palace, con Kouyaté che sugli sviluppi di un calcio piazzato tira dall'interno dell'area di rigore, ma trova un super Mendy a evitare il gol. Ed è ancora Kouyaté a far venire un brivido ai tifosi del Chelsea al 60', con un colpo di testa che sfiora il palo della porta dei blues. Poco dopo, però, la sblocca il Chelsea: Loftus-Cheek, subentrato poco prima della mezzora al posto di Kovacic (infortunato), si trova il pallone sui piedi all'interno dell'area di rigore e calcia perfettamente trovando il gol dell'1-0 che cambia tutto. Il Crystal Palace si butta in avanti e concede spazi. E il Chelsea non perdona: al 75', Mount conclude un contropiede con un destro a giro sul secondo palo, chiudendo la pratica. 2-0. Niente da fare per il Palace, la finale di FA Cup sarà Liverpool-Chelsea, che si giocherà il weekend del 15 maggio, sempre a Wembley.