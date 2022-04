Klopp batte Guardiola e vola in finale di FA Cup

A Wembley, i Reds battono la squadra di Guardiola per 3-2 e volano in finale di FA Cup, in attesa di conoscere l'avversario (Chelsea o Crystal Palace). In gol Sadio Mané (doppietta) e Ibrahima Konaté, al suo terzo gol consecutivo dopo i due al Benfica

Dopo un match spettacolare in campionato, Manchester City e Liverpool hanno oggi dato vita a un'altra partita piena di emozioni in FA Cup a Wembley, terminata per 3-2 in favore dei Reds. Guardiola lascia fuori Ruben Dias, Laporte, De Bruyne, Mahrez e Rodri, mentre Klopp schiera l'undici titolare. Il Liverpool parte forte e già al 9' passa in vantaggio con Konaté, al suo terzo gol in tre partite da titolare. Al 17' raddoppia Sadio Mané che approfitta di un grave errore di Steffen in una situazione simile a Ederson nell'ultimo match di Premier League. Ancora Mané cala il tris nell'ultimo minuto del primo tempo. Dopo l'intervallo il Manchester City parte forte e segna dopo due minuti con Grealish, ma senza mai rendersi troppo pericoloso in seguito. Nei minuti di recupero Bernardo Silva ridà speranza ai suoi, che ci provano nei quattro minuti supplementari assegnati da Oliver. Nulla da fare, in finale di FA Cup contro la vincente tra Chelsea e Crystal Palace ci va il Liverpool di Jurgen Klopp.