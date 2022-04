Ronaldo ringrazia Anfield: "Non lo dimenticherò"

Dopo l'omaggio al settimo minuto della sfida tra Liverpool e United per la scomparsa del figlio, il campione portoghese ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento per i tifosi dei Reds. "Un mondo, uno sport, una famiglia globale... grazie Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione", le sue parole accompagnate dal video dei tifosi che cantano "You'll never walk alone"

L'OMAGGIO DI ANFIELD, LE FOTO