Assente a Liverpool dopo il dramma familiare che l'ha coinvolto, CR7 ha ricevuto l'abbraccio di Anfield in occasione della sfida tra i Reds e il suo Manchester United. Al minuto 7, che simboleggia il suo numero di maglia, tutto lo stadio si è unito applaudendo in piedi il portoghese e intonando "You'll Never Walk Alone". Un sostegno da brividi a Cristiano e alla sua famiglia nel momento più difficile

VIDEO. L'OMAGGIO DA BRIVIDI A CR7