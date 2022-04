Continua a evolversi la situazione relativa all'acquisto del Chelsea, arricchendosi anche di un colpo di scena. Dopo l'interesse mostrato da Lewis Hamilton e Serena Williams con il consorzio di sir Broughton, anche sir Jim Ratcliffe - proprietario dell'azienda INEOS - ha presentato un'offerta last minute per l'acquisto del club inglese. Dopo esser stato giovedì a colloquio con Bruce Buck, attuale presidente del Chelsea, Ratcliffe ha presentato un'offerta di 4,25 miliardi di sterline nella giornata di venerdì, la più alta attualmente per l'acquisto dei Blues. Già nel 2019 c'era stato l'interesse del noto imprenditore britannico nei confronti del club londinese, ma aveva in seguito deciso di acquistare il Nizza, club in Ligue 1 francese. "Abbiamo presentato un'offerta questa mattina. Vogliamo soltanto fare grande il club. Non cerchiamo guadagni, ne abbiamo già in altri modi", ha dichiarato Ratcliffe al Times. Tutto è stato poi confermato anche da un suo portavoce. Nella dichiarazione completa di Ratcliffe si legge: "Crediamo che un club sia più grande dei suoi proprietari, che sono soltanto custodi di una grande tradizione". In seguito Ratcliffe ha spiegato anche i piani del club: "Ci impegneremo a spendere 1,75 miliardi di sterline in 10 anni, investiremo anche su Stamford Bridge, rendendolo uno stadio di livello mondiale, sul settore giovanile, ma creeremo anche una rosa con i migliori giocatori del mondo".