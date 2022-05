L'allenatore degli Spurs risponde alle critiche di Klopp: "Contro il Liverpool se c'era una squadra che meritava di vincere, eravamo noi. Jurgen era un po' frustrato dopo la partita, ma sia lui che i suoi giocatori credo che abbiano capito di aver guadagnato un punto, e non di averne persi due". Poi ancora: "Credo che dopo le partite sia essenziale essere concentrati sulla propria squadra e non sull'avversario, altrimenti significa che vuoi trovare una scusa o un alibi per qualcosa che è andato storto"

Dopo che Jurgen Klopp, al termine del match contro il Tottenham (giocato sabato scorso e finito 1-1), aveva detto di non apprezzare il tipo di gioco espresso dal Tottenham di Conte, l'allenatore degli Spurs questo martedì in conferenza ha risposto così: "Sabato se c'era una squadra che meritava di vincere e che ha creato di più, quella era il Tottenham, non il Liverpool. Penso che contro di noi sia il Liverpool che Klopp abbiano capito che hanno guadagnato un punto e che non ne hanno persi due. Allo stesso tempo, penso che Jurgen sia intelligente. Molto intelligente. Era un po' frustrato dopo la partita, ma penso anche che per ogni allenatore sia importante imparare che dopo la partita è essenziale essere concentrati sulla tua squadra e non sull'avversario. Altrimenti significa che vuoi trovare una scusa o un alibi a causa del lavoro che non hai fatto bene o per qualcosa che non è andato".