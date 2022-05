L'allenatore dei Reds al termine della sfida contro il Tottenham: "Non mi piace il loro calcio, hanno avuto il 36% di possesso palla. Rispetto chi lo fa, ma non io non giocherò mai così". Sulla lotta scudetto: "Al momento siamo in testa, spero che sia noi che il City perderemo tutte le partite che restano"

Un pareggio che complica i piani del Liverpool, quello ottenuto contro il Tottenham di Antonio Conte. Un 1-1 ottenuto dai Reds grazie al gol di Luis Diaz al 74', dopo il vantaggio ospite con Son Heung-Min. Al termine della sfida, nonostante il risultato, Jurgen Klopp si è mostrato soddisfatto della prestazione della sua squadra a Sky Sports, ma ha criticato lo stile di gioco del Tottenham: "Mi dispiace, sono la persona sbagliata a cui chiedere qualcosa riguardo il loro gioco, perché non mi piace questo tipo di calcio. Ma questo è un mio problema. Penso che siano un club di livello mondiale e credo quindi che dovrebbero fare di più in termini di gioco - ha spiegato l'allenatore tedesco - Hanno avuto il 36% di possesso palla. Ma questo è un mio problema, non posso allenare in questo modo. L'Atletico Madrid lo sta facendo. Va bene qualunque cosa, assolutamente bene, è solo che io non posso farlo. Rispetto chi lo fa, ma io non di certo". Poi Klopp ha analizzato la partita: "Era il match che ci aspettavamo. Era chiaro che il Tottenham si sarebbe presentato come sempre con tanta qualità nei singoli e il loro classico stile di gioco, era chiaro che sarebbe stato difficile per noi - ha dichiarato l'ex Borussia Dortmund - È difficile sfidare una squadra con giocatori e allenatore di livello mondiale giocando ogni tre giorni, al contrario loro che hanno avuto sette giorni per prepararla".