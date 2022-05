Premier League, il programma dei recuperi

Sei recuperi in programma: riflettori puntati sulla lotta per il titolo tra Manchester City e Liverpool, impegnate contro Wolverhampton e Aston Villa (entrambi i match in onda su Sky Sport Football), e sul North London Derby Tottenham-Arsenal (in diretta anche su Sky Sport 4K) che vale un posto in Champions League

Archiviata la 36^ giornata di campionato, la Premier League torna subito in campo per sei recuperi in programma tra martedì e giovedì. I riflettori saranno puntati sulla sfida a distanza per il titolo tra Manchester City e Liverpool. I reds, scivolati a 3 punti dai citizen, apriranno il programma martedì alle ore 21.00 contro l'Aston Villa, reduce da tre due vittorie consecutive. Il City di Guardiola, invece, scenderà in campo mercoledì sera in casa del Wolverhampton, senza successi da un mese. L'attenzione è rivolta anche alla lotta per un posto in Champions League. Il Chelsea può chiudere la pratica contro il Leeds, ma il big match sarà il North London Derby tra Tottenham di Antonio Conte e Arsenal. I Gunners, vittoriosi nelle ultime quattro partite, in caso di successo sarebbero aritmeticamente qualificati in Champions dove mancano dal 2017.