Come già successo in finale di Coppa di Lega, Chelsea e Liverpool vanno ancora ai rigori dopo che 120' non erano bastati per segnare un gol, nonostante le tantissime occasioni create. Ancora una volta sono i Reds a trionfare, dopo che la sequenza dei rigori era andata a oltranza. Decisivo il tiro di Tsimikas, difensore greco mandato in campo da Klopp nei supplementari. E giustamente portato in trionfo dopo la vittoria