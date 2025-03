Si ferma Erling Haaland: l'attaccante norvegese, che si è fatto male alla caviglia sinistra nei quarti di finale di FA Cup contro il Bournemouth lasciando il campo al 61', è stato visitato da uno specialista. Ancora incerti i tempi di recupero, ma i Citizens si aspettano che l'ex Dortmund torni per il finale di stagione. Non dovrebbe essere dunque a rischio il Mondiale per Club, così come il match di qualificazioni mondiali con l'Italia in programma il 6 giugno

Brutte notizie per il Manchester City di Guardiola, che perde per qualche partita Erling Haaland. L'attaccante norvegese è stato visitato da uno specialista nelle scorse ore dopo l'infortunio alla caviglia sinistra rimediato nei quarti di finale di FA Cup, vinti dai Citizens contro il Bournemouth. L'ex Dortmund aveva trovato la via del gol al 49', ma al 61' era stato costretto a lasciare il campo, rimpiazzato da Omar Marmoush.

"Ci aspettiamo che torni per il finale di stagione"

Non si conosce ancora l'entità della lesione ("valutazioni ancora in corso"), ma il club inglese si aspetta che il suo bomber possa essere a disposizione per il finale di stagione, magari per aiutare i suoi compagni a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. L'ultima partita di Premier è in programma il 25 maggio. Non dovrebbe essere dunque a rischio la sua presenza al Mondiale per Club (15 giugno-13 luglio) né la sfida all'Italia per le qualificazioni mondiali in programma il 6 giugno a Oslo.