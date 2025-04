Milan-Inter, probabili formazioni della semifinale

Mercoledì alle 21 Milan e Inter si sfideranno per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Per Sergio Conceição ballottaggio tra Jimenez e Musah, con lo spagnolo favorito. Leao torna titolare, Abraham in vantaggio su Gimenez. Per Inzaghi dubbio in porta tra Josep Martinez e Sommer. Da valutare le condizioni di De Vrij, eventualmente è pronto Acerbi. In attacco out Lautaro e Taremi: Correa è avanti su Arnautovic per affiancare Thuram

LE CONFERENZE: CONCEIÇÃO - INZAGHI - IL TABELLONE