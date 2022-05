In Premier prosegue la volata per il titolo con protagoniste Manchester City e Liverpool, divise in classifica da tre punti, con i “Citizens” in testa con 89 e i “Reds” a inseguire con 86. Una volata che potrebbe chiudersi anche in questo turno, grazie ad alcuni risultati che potrebbero consegnare la Premier agli uomini di Guardiola, impegnati domenica a Londra in un match non molto semplice, almeno sulla carta. Questo perché si troveranno di fronte un West Ham, settimo con 55 punti, ancora in corsa per un posto in Europa. In qualsiasi caso si dovrà aspettare fino a martedì per saperne di più, visto che il Liverpool scenderà in campo solo in quella giornata, in quanto impegnato oggi nella finale di FA Cup contro il Chelsea. In caso di successo a Londra dei “Citizens”, “Reds” costretti a vincere martedì a Southampton per rimandare il verdetto all’ultima giornata, perché anche un pari non basterebbe agli uomini di Klopp per sperare ancora nel titolo. Al contrario, invece, un pareggio con il West Ham potrebbe bastare al City per conquistare il titolo, a patto, però, che il Liverpool martedì perda il suo match. West Ham-Manchester City verrà trasmessa live anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.