City e Liverpool per il titolo, Premier LIVE

Sono ancora diversi i verdetti che la Premier League decreterà con quest'ultima giornata. City e Liverpool sono in lotta per il titolo distanziate di 1 punto e affrontano rispettivamente Aston Villa e Wolverhampton. Conte deve difendere il quarto posto del suo Tottenham (a Norwich) dal possibile ritorno dell'Arsenal (contro l'Everton). Manchester United e West Ham in lotta per Europa League e Conference. Tra Leeds e Burnley l'ultima retrocessa. 'Diretta Gol Premier' su Sky Sport Football. Calcio d'inizio alle 17