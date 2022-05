Era attesa per questa settimana l'approvazione da parte di Premier e Governo per l'acquisizione del Chelsea. Ufficiale l'ok da parte della Premier League. Quello del Governo è atteso a breve. A inizio maggio il club aveva annunciato l'accordo per la nuova proprietà guidata da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss

"Il consiglio della Premier League ha approvato oggi la proposta di acquisizione del Chelsea Football Club da parte del Todd Boehly/Clearlake Consortium". È quello che si legge nel comunicato ufficiale della lega calcistica inglese, dopo che - lo scorso 7 maggio - il club aveva annunciato gli accordi per la nuova proprietà "guidata da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjoerg Wyss per acquisire il club". Il primo ok necessario, atteso in settimana, è quindi arrivato. Ora manca quello del Governo, ultimo step necessario come ribadisce la stessa Premier: "L'acquisto resta subordinato al rilascio da parte del Governo. Il Chelsea lavorerà ora con i governi competenti per assicurarsi le licenze necessarie per completare l'acquisizione". L'ultimo passaggio decisivo è atteso entro la settimana.