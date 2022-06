Quella che doveva essere una serata di puro relax in discoteca si è trasformata in una notte da incubo per Emerson Royal , esterno destro brasiliano di proprietà del Tottenham . Rientrato in patria per godersi qualche giorno di vacanza in compagnia di amici e parenti, l'ex Barcellona è stato vittima di un tentativo di rapina a San Paolo che ha messo a rischio la sua vita . Secondo la ricostruzione dei media brasiliani, Emerson Royal ha lasciato una delle più note discoteche di San Paolo intorno alle tre del mattino della notte tra giovedì e venerdì: all'uscita è stato fermato da un agente di polizia fuori servizio che gli ha chiesto una foto e lo ha accompagnato al parcheggio.

"Grazie a Dio sto bene", il brasiliano ha rischiato la vita

Nel tragitto, però, qualcosa è andato storto. Emerson Royal è stato raggiunto da un altro uomo che gli ha puntato una pistola in viso intimandogli di consegnargli tutti gli oggetti di valore in suo possesso. L’agente di polizia che era insieme al calciatore brasiliano però ha reagito estraendo la pistola e dando il via a una sparatoria dove sono stati esplosi ben 29 colpi. Momenti di puro terrore, con Emerson e gli altri presenti che hanno cercato di ripararsi dalla pioggia di proiettili e fortunatamente no hanno riportato conseguenze. Il ladro invece è stato colpito alla schiena da una pallottola e successivamente operato. “Commenterò presto quanto accaduto. Grazie a tutti per esservi preoccupati per me. Grazie a Dio sto bene", ha scritto Emerson Royal in una storia su Instagram.