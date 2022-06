Bloomberg ha stilato la lista dei prezzi minimi fissati dalle squadre di Premier League per gli abbonamenti della prossima stagione, paragonandoli a quelli dell'ultima senza restringimenti e condizionamenti per via della pandemia. Aumenti ovunque, con pochissime eccezioni. Guardare calcio costa soprattutto a Londra. Sul podio ci sono tre big del campionato, ma non sempre il costo segue il blasone del club