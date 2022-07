Il precedente contratto dell'egiziano sarebbe scaduto alla fine del 2023. "C'è voluto un po' di tempo per questo rinnovo, ma oggi è un giorno felice per tutti. Ora voglio vincere tutto con questa maglia". Con cui Salah ha già segnato 156 gol in 254 presenze

Momo Salah ha messo fine alle speculazioni sul suo futuro al Liverpool firmando il rinnovo di contratto tanto atteso dai tifosi dei Reds. Anche se non è stato ufficializzato, il nuovo accordo fra il Liverpool e Salah sarà fino al 2025 , due anni in più rispetto alla scadenza del precedente accordo.

Salah: "C'è voluto un po', ma oggi è un giorno felice per tutti"

"Mi sento benissimo e sono entusiasta di vincere altri trofei con il club – sono state le sue prime parole al sito ufficiale del club -. È un giorno felice per tutti. C’è voluto un po’ di tempo per annunciare questo rinnovo ma ora è tutto ok e possiamo concentrarci sul futuro. Negli ultimi 5-6 anni siamo sempre andati in crescendo: l’anno scorso potevamo vincere 4 trofei, ma ne abbiamo persi due nell’ultima settimana. Credo che siamo in grado di lottare per tutto. Abbiamo anche nuovi acquisti importanti. Dobbiamo solo continuare a lavorare sodo ed essere positivi". L'attaccante, che è stato nominato giocatore dell'anno PFA 2021-22, la scorsa stagione ha guidato la squadra di Jürgen Klopp alla conquista della Coppa d’Inghilterra e della Coppa di Lega.