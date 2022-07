Brittain presidente in Premier: è la prima donna

La Premier League ha annunciato la nomina di Alison Brittain come suo nuovo presidente. Si tratta della prima volta per di un presidente donna. Assumerà la carica a inizio 2023 prendendo il posto dell'attuale presidente ad interim Peter McCormick

" Mi interesso al calcio da quando sono piccola e sono felice di essere stata nominata presidente della Premier League," queste le sue prime parole dopo la nomina. " Il calcio ha una grande importanza a livello nazionale , è amato da molte persone e ha un grande impatto sulle comunità locali. Sarà un grande privilegio poter aiutare a svilupparlo in futuro e lavorare con tutte le parti interessate per garantirne la sostenibilità e il successo nel lung termine."

La Premier League fino al 2025

Sky si conferma la casa della Premier League per le prossime tre stagioni: 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Fino a sette match in esclusiva per ogni turno, compresi i Friday Night e i Monday Night, oltre al tradizionale e immancabile Boxing Day di Santo Stefano, che caratterizza il periodo delle feste natalizie. Senza dimenticare gli studi pre e post partita per gli incontri del sabato e della domenica e le rubriche dedicate, come Premier League Remix, per rivedere tutti i gol di ogni turno di campionato, e Premier League Stories, con tante storie legate ai grandi personaggi di oggi e di ieri del campionato inglese. Highlights, news e approfondimenti naturalmente anche su Sky Sport 24, sul skysport.it e sui canali social di Sky Sport.