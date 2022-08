Il difensore senegalese ha telefonato all'ex capitano dei Blues per chiedere il permesso di poter prendere la sua storica maglia numero 26 (Terry l'ha indossata ininterrottamente dal 1998 al 2017, poi non è stato più utilizzato). "Come sai al Napoli avevo la 26... posso?". L'inglese dà il via libera: "E' un numero speciale per me, ma non c'è nessun problema: è un piacere"

GUARDA IL VIDEO DELLA TELEFONATA KOULIBALY-TERRY