Nella Premier League che parte questo fine settimana, c’è un italiano che si prepara a iniziare la sua ottava stagione nel campionato inglese. E' Angelo Ogbonna, che in una lunga intervista concessa a Sky Sport, ha parlato dell’arrivo nel suo West Ham di un altro italiano come lui: Gianluca Scamacca. “Per me è stato semplice entrare nel West Ham, avevo come testimonial Paolo Di Canio, che per noi italiani è come un pass d’entrata -ha spiegato il difensore- Magari oggi potrei avere io questo ruolo per Scamacca. Dopo tanto tempo, può aiutare avere un altro compagno italiano. Io spero di aiutarlo nell’inserimento. Tutti sanno quanto è interessante, che talento ha Gianluca: per lui è un trampolino di lancio in un campionato così competitivo, per un giovane come lui può essere una svolta ma dipende da lui. È stato accolto nel migliore dei modi: il West Ham è una famiglia, prima entri e meglio è”.