West Ham, Scamacca infallibile in allenamento

In attesa dei primi gol in Premier League (due presenze per un totale di 54' fino a questo momento), l'attaccante italiano "scalda" il piede in allenamento. Angolino basso a incrociare, piatto destro sul palo lungo, poi gran conclusione di controbalzo sotto l'incrocio: Scamacca è infallibile nella sessione di allenamento dedicata ai tiri in porta. E i compagni di squadra del West Ham lo applaudono…

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE