Curioso rinvio in Premier League della sfida tra Brighton e Crystal Palace. Il match, valido per l'ottava giornata e inizialmente in programma sabato 17 settembre alle 16, non si giocherà. La causa dello slittamento è inusuale: uno sciopero ferroviario della RMT (National Union of Rail, Maritme and Transport Workers, sindacato che si occupata del settore dei trasporti) che causerà disagi nei viaggi. Un problema logistico non di poco conto, tanto che i due club, dopo un confronto con le autorità locali e la Premier League, hanno deciso di posticipare il match a data da destinarsi.