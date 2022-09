Decisone a sorpresa del Chelsea che ha sollevato dall'incarico l'allenatore tedesco, all'indomani della sconfitta 1-0 in Champions League contro la Dinamo Zagabria: "I nuovi proprietari - si legge nel comunicato - ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione". Il club chiederà al Brighton il permesso per contattare Graham Potter come possibile sostituto GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS Condividi

Il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel. I Blues nella mattinata di mercoledì hanno comunicato la decisione attraverso i canali ufficiali. L'esonero, arrivato dopo la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, è stato comunicato all'allenatore di persona ed è dovuto ai rapporti difficili avuti finora con la proprietà. I Blues, infatti, vogliono un allenatore più allineato alla loro idea di calcio e non ritenevano valide le giustificazioni date da Tuchel per la serie di risultati negativi (2 sconfitte e 1 pareggio in Premier League e 1 in Champions).

Potter, Pochettino e Zidane i tre nomi per il post Tuchel Secondo Sky UK nel pomeriggio il Chelsea dovrebbe comunicare il nome di un allenatore ad interim, in attesa di individuare il sostituto di Tuchel. I Blues chiederanno al Brighton di poter incontrare Graham Potter, allenatore del club biancoblù dal maggio 2019. In Premier League, infatti, è consentito allenare due club diversi nella stessa stagione, con Potter che in questo inizio di campionato sta stupendo con la sua squadra: quarto posto in classifica con 13 punti conquistati (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Gli altri due nomi in lista, sempre secondo Sky UK, sono quelli di Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane.

I motivi dell'esonero Da quello che filtra nell’ambiente Chelsea l'esonero di Tuchel (comunicato di persona al diretto interessato) non sarebbe una notizia sorprendente ma abbastanza attesa. Colpa di rapporti difficili avuti con la nuova proprietà, pare dovuti a divergenze di vedute sul mercato (secondo alcune fonti il presidente Boehly avrebbe voluto CR7, con Tuchel invece contrario). La nuova proprietà del Chelsea vuole un allenatore che sia più allineato alla loro visione e non ritiene valide le giustificazioni date da Tuchel per la serie di risultati negativi.

Il comunicato: "Thomas avrà un posto nella storia del Chelsea" leggi anche Lipsia, ufficiale l'esonero di Domenico Tedesco Il Chelsea mercoledì mattina ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore tedesco attraverso un comunicato ufficiale: "A nome di tutto il Chelsea FC, il Club desidera mettere per iscritto la sua gratitudine nei confronti di Thomas e del suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la il Mondiale per club durante la sua permanenza qui". I Blues hanno comunicato che nelle prossime ore si conoscerà il nome del nuovo allenatore: "Poiché il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall'acquisizione e mentre continua il suo duro lavoro per portare avanti il ​​Club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione. Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per l'allenamento e la preparazione delle nostre prossime partite mentre il Club si muoverà rapidamente per nominare un nuovo allenatore. Non ci saranno ulteriori commenti fino alla nomina di un nuovo capo allenatore".

Tre titoli a Londra per Tuchel: la Champions il risultato più alto Arrivato a Londra nel gennaio 2021 dopo l'esperienza sulla panchina del Paris Saint Germain, Tuchel nel suo primo semestre ha portato il Chelsea sul tetto d'Europa vincendo la Champions League 2020/21. Tre mesi dopo la vittoria in finale contro il Manchester City è stato nominato allenatore dell'anno, mentre nella stagione successiva ha conquistato il Mondiale per club e la Supercoppa Europea.