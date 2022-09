Antonio Conte torna a parlare della Juventus. L'allenatore del Tottenham, intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby di sabato alle 13:30 in casa dell'Arsenal, ha commentato il suo accostamento ai bianconeri: "Ritengo che sia irrispettoso sia per me che per Allegri. Abbiamo appena iniziato la stagione, ho parlato molte volte di questa cosa e ho sempre detto che sono felice di essere qui. Mi piace lavorare per questo club, ho un ottimo rapporto sia con il presidente Levy che con il ds Paratici, non vedo problemi per il futuro. Non voglio parlare di questa cosa perché è irrispettosa sia per me che per l'altro allenatore".