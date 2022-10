Non ci sono più parole per descrivere Erling Haaland, una vera macchina da gol. Nel derby di Manchester contro lo United l'attaccante del City ha sfoderato l'ennesima prestazione superlativa, segnando 3 gol e servendo 2 assist vincenti. Battuto un altro record storico in Premier League: il norvegese è diventato il giocatore più giovane ad aver partecipato ad almeno 5 reti in una singola partita nel campionato inglese. Ecco chi ci era riuscito prima di lui

