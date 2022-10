Scamacca non si ferma: gol e il West Ham vince 3-1

Dopo quello segnato in settimana in Conference, secondo gol in Premier League per l'italiano: pensando di essere in fuorigioco, prima di esultare l'attaccante ex Sassuolo aspetta un controllo VAR durato tre minuti, poi fa esplodere la sua gioia incontenibile. Il suo West Ham batte il Fulham e si allontana dalla zona calda. Il Crystal Palace di Vieira rimonta il Leeds e lo aggangia a 9 punti in classifica. Ora in corso il big match Arsenal-Liverpool. Alle 20 Everton-Manchester United