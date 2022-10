Nel mercoledi della 12^ giornata di Premier League, il Liverpool sfida il West Ham (Sky Sport Football) per recuperare terreno in classifica. Il Manchester United, con CR7 che parte dalla panchina, affronta il Tottenham (Sky Sport Uno alle 21.15) per accorciare la classifica verso le posizioni Champions. In campo anche il Chelsea ospite del Brentford. Il Newcastle sfida l'Everton, mentre il Bournemouth affronta il Southampton