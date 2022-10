Emery firma con l'Aston Villa: lascia la Liga

L’allenatore basco torna in Premier League. Il club di Birmingham ha scelto lui per il post Steven Gerrard, esonerato dopo la sconfitta dei Villans per 3-0 contro il Fulham e con i suoi in piena zona retrocessione. Emery, per il quale è stata pagata una clausola rescissoria al Villarreal, ha già allenato nel campionato inglese quando, nel 2018-19, è stato sulla panchina dell’Arsenal