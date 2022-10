Dopo l'esclusione dai convocati nella partita contro il Chelsea e gli allenamenti con la formazione Under 21, Cristiano Ronaldo è tornato a lavorare con i compagni agli ordini di Ten Hag in vista della prossima partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. L'ex Juve, che era stato punito per aver abbandonato il campo in anticipo durante la partita contro il Tottenham del 19 ottobre, torna dunque a disposizione

Tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United torna il sereno? Trascorsa una settimana complicata, culminata con l' esclusione dai convocati nell'ultima partita di Premier League contro il Chelsea dopo che nel match precedente contro il Tottenham, contrariato per l'ennesima panchina, aveva lasciato il campo prima del fischio finale, il campione portoghese ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra nel centro sportivo di Carrington agli ordini di Erik Ten Hag. CR7, che in settimana aveva lavorato con la formazione Under 21 , è stato reintegrato alla vigilia del prossimo match dei Red Devils in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, come testimoniato dalle immagini pubblicate sul sito ufficiale del club accompagnate da questa nota: " Anche Cristiano Ronaldo è tornato agli allenamenti di gruppo dopo aver saltato l'1-1 contro il Chelsea a Stamford Bridge".

Cosa era successo

Mercoledì 19 ottobre, durante la sfida tra Manchester United e Tottenham, Ten Hag aveva lasciato ancora una volta in panchina Cristiano Ronaldo, mai considerato fondamentale nella squadra in questa stagione. Nei minuti finali il portoghese, evidentemente contrariato per non essere stato impiegato, aveva lasciato il terreno di gioco prendendo la via degli spogliatoi a partita ancora in corso. A quel punto era arrivata l'esclusione per CR7, che anche durante la pre-season si era reso protagonista di un episodio simile. In un'amichevole estiva contro il Rayo Vallecano, dopo essere stato sostituito, l'ex Juve si era diretto direttamente negli spogliatoi senza fermarsi in panchina e Ten Hag aveva giudicato "inaccettabile" il suo comportamento.