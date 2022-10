Il Fenomeno ha rilasciato un’intervista esclusiva al Guardian in cui ha parlato di diversi argomenti: dal Mondiale in arrivo agli infortuni che hanno penalizzato la sua carriera, fino alla sua nuova vita da dirigente. Il brasiliano si è anche sbilanciato indicando, secondo il suo parere, quali sono i giocatori più forti di sempre e non mancano le sorprese e le esclusioni eccellenti…